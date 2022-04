தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு காஷ்மீர் : பயங்கரவாதிகள் நடத்திய துப்பாக்கி சூட்டில் ரயில்வே பாதுகாப்புப்படை அதிகாரி உயிரிழப்பு! + "||" + One Killed In Militant Attack On RPF Personnel In Jammu And Kashmir's Pulwama

ஜம்மு காஷ்மீர் : பயங்கரவாதிகள் நடத்திய துப்பாக்கி சூட்டில் ரயில்வே பாதுகாப்புப்படை அதிகாரி உயிரிழப்பு!