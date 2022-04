கிரிக்கெட்

சிக்சர் மழை பொழிந்த ஜாஸ் பட்லர் அதிரடி சதம்- ராஜஸ்தான் அணி 217 ரன்கள் குவிப்பு..!! + "||" + Jos Butler Scored 2nd Century Of The Tournamnet Rajasthan Scored Runs Against Kolkata Knight Riders

சிக்சர் மழை பொழிந்த ஜாஸ் பட்லர் அதிரடி சதம்- ராஜஸ்தான் அணி 217 ரன்கள் குவிப்பு..!!