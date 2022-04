உலக செய்திகள்

ரசாயன உரங்களுக்கு தடை விதித்தது தவறு: கோத்தபய ராஜபக்சே வருத்தம் + "||" + Lankan Prez Gotabaya Rajapaksa regrets banning chemical fertilisers and not going to IMF for bailout earlier

ரசாயன உரங்களுக்கு தடை விதித்தது தவறு: கோத்தபய ராஜபக்சே வருத்தம்