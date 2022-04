மிச்சேல் மார்ஷ்-க்கு கொரோனா பாதிப்பா ? - டெல்லி அணி வெளியிட்ட தகவல்- ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி

மும்பை,

ஐ.பி.எல். போட்டியில் பங்கேற்று விளையாடி வரும் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியின் ஆஸ்திரேலிய வீரர் மிச்சேல் மார்ஷ்-க்கு இன்று காலை நடந்த கொரோனா பரிசோதனையில் பாதிப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.

அவருக்கு தலைவலி மற்றும் லேசான காய்ச்சல் பாதிப்பு இருந்துள்ளது. இதனை தொடர்ந்து, புனே புறப்பட தயாராக இருந்த டெல்லி அணியை நிறுத்தி வைக்கும்படி அணி நிர்வாகத்திற்கு பி.சி.சி.ஐ. அறிவுறுத்தல் வழங்கியது. மற்றோர் ஆர்.டி.-பி.சி.ஆர். பரிசோதனையை மேற்கொண்டு அதன் முடிவு வரும்வரை காத்திருக்கும்படி கூறி இருந்தது.

அவருக்கு முன் டெல்லி அணியின் பிசியோதெரபிஸ்ட் பேட்ரிக் பர்ஹார்டுக்கு கடந்த வெள்ளி கிழமை கொரோனா பாதிப்பு உறுதியாகி இருந்தது.

அதற்கு அடுத்த நாள், அணியில் வீரர்களுக்கு மசாஜ் அளிக்கும் தெரபிஸ்டுக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், வீரர் ஒருவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதியான சூழலில், டெல்லி அணி வீரர்களின் புனே பயணம் ஒத்திவைக்கப்பட்டு இருந்தது.

இன்று மாலை எடுக்கப்பட்ட ஆர்.டி.-பி.சி.ஆர். பரிசோதனையில் மிச்சேல் மார்ஷ் மற்றும் அணியின் பிசியோதெரபிஸ்ட் பேட்ரிக் பர்ஹார்டுக்கு கொரோனா "நெகடிவ்" என முடிவு வந்ததாக பிடிஐ நிறுவனம் செய்தி வெளியிட்டது.

இந்த நிலையில் தற்போது டெல்லி அணி நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் மிச்சேல் மார்ஷ்-க்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் மருத்துமனையில் அனுமதிக்கப் பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் அவரது உடல்நிலையை டெல்லி அணியின் மருத்துவ குழு தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளது.

OFFICIAL STATEMENT:



Delhi Capitals all-rounder Mitchell Marsh has tested positive for COVID-19, following which he has been admitted to a hospital. The Delhi Capitals medical team is closely monitoring Marsh’s condition. pic.twitter.com/lvatopJtcV