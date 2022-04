உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தான்: புதிய மந்திரிகளுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்க அதிபர் மறுப்பு + "||" + Pakistan President Alvi excuses himself from administering oaths to new cabinet

பாகிஸ்தான்: புதிய மந்திரிகளுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்க அதிபர் மறுப்பு