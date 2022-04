தேசிய செய்திகள்

“இந்துக்கள் தலா 4 குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்” - பிரபல பெண் சாமியார் பரபரப்பு பேச்சு + "||" + Sadhvi Rithambara asks Hindu couples to produce 4 kids each, dedicate 2 to nation

“இந்துக்கள் தலா 4 குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்” - பிரபல பெண் சாமியார் பரபரப்பு பேச்சு