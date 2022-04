மாநில செய்திகள்

’யாராலும் திருட முடியாத சொத்து கல்வி... அதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது’ - மாணவர்கள் மத்தியில் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + Education in not a Theftable Thing by Anyone says MK Stalin

’யாராலும் திருட முடியாத சொத்து கல்வி... அதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது’ - மாணவர்கள் மத்தியில் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு