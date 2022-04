உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் பிரதமர் ஷெரிப் தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை பதவி ஏற்பு + "||" + Inauguration of the Union Cabinet headed by Prime Minister Sharif in Pakistan

