உலக செய்திகள்

"ஒமிக்ரானால் குழந்தைகளுக்கு மாரடைப்பு அபாயம்" - ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல் + "||" + "Risk of heart attack in children by Omigran" - shocking information in the study

"ஒமிக்ரானால் குழந்தைகளுக்கு மாரடைப்பு அபாயம்" - ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்