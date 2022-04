தேசிய செய்திகள்

மனைவியின் ரூ.1.25 கோடி பணத்தை கள்ளகாதலிக்கு அள்ளிக்கொடுத்த வள்ளல் மத போதகர் கைது + "||" + Man transfers Rs 1.25 cr to lover without wife's knowledge from joint account; held for cheating

மனைவியின் ரூ.1.25 கோடி பணத்தை கள்ளகாதலிக்கு அள்ளிக்கொடுத்த வள்ளல் மத போதகர் கைது