தேசிய செய்திகள்

பெண் மந்திரிக்காக போக்குவரத்து நிறுத்தம்; சிகிச்சைக்கு சென்ற குழந்தை உயிரிழந்த சோகம் + "||" + Traffic stop for female minister; Tragedy that the child who went for treatment died

பெண் மந்திரிக்காக போக்குவரத்து நிறுத்தம்; சிகிச்சைக்கு சென்ற குழந்தை உயிரிழந்த சோகம்