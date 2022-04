உலக செய்திகள்

அவசர நிதியுதவி அளித்து உதவுமாறு சர்வதேச நாணய நிதியத்திடம் இலங்கை கோரிக்கை! + "||" + Sri Lanka requests emergency financial help from IMF

அவசர நிதியுதவி அளித்து உதவுமாறு சர்வதேச நாணய நிதியத்திடம் இலங்கை கோரிக்கை!