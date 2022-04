உலக செய்திகள்

கடும் பொருளாதார நெருக்கடியில் இருக்கும் இலங்கைக்கு உதவிய இந்தியாவை பாராட்டிய சர்வதேச நாணய நிதியம்! + "||" + IMF Chief Hails India’s Assist To Sri Lanka Amid Its Worst Financial Disaster

கடும் பொருளாதார நெருக்கடியில் இருக்கும் இலங்கைக்கு உதவிய இந்தியாவை பாராட்டிய சர்வதேச நாணய நிதியம்!