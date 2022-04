தேசிய செய்திகள்

காந்தி குடும்பத்திலிருந்தே காங்கிரஸ் கட்சி தலைவராக ஒருவர் வர வேண்டும் - மூத்த தலைவர் கேவி தாமஸ் கருத்து + "||" + KV Thomas defies G-23 leader's remarks on Rahul Gandhi; says party leader should belong to Gandhi family

காந்தி குடும்பத்திலிருந்தே காங்கிரஸ் கட்சி தலைவராக ஒருவர் வர வேண்டும் - மூத்த தலைவர் கேவி தாமஸ் கருத்து