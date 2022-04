மாநில செய்திகள்

கவர்னரின் கார் மீது கருப்புக்கொடி வீசியது ஏற்புடையது அல்ல - திருமாவளவன் + "||" + Throwing a black flag on the governor's car is not appropriate - Thirumavalavan

