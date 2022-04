உலக செய்திகள்

ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை மீறியது தொடர்பாக பிரிட்டன் பிரதமர் மீது விசாரணை நடத்த நாடாளுமன்றத்தில் வாக்கெடுப்பு + "||" + UK PM Johnson to face partygate Parliament vote while in India

ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை மீறியது தொடர்பாக பிரிட்டன் பிரதமர் மீது விசாரணை நடத்த நாடாளுமன்றத்தில் வாக்கெடுப்பு