உலக செய்திகள்

#லைவ் அப்டேட்ஸ்: ரஷியாவின் போர் உலகப் பொருளாதாரத்தில் தொடர்ந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் - ஜோ பைடன் + "||" + Russia's war will continue to 'take its toll' on global economy - Biden

#லைவ் அப்டேட்ஸ்: ரஷியாவின் போர் உலகப் பொருளாதாரத்தில் தொடர்ந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் - ஜோ பைடன்