மாநில செய்திகள்

6 முதல் 9-ம் வகுப்பு வரை ஆண்டு இறுதித்தேர்வு மே 5-ந்தேதி தொடங்குகிறது + "||" + Year finals for grades 6 through 9 begin on May 5th

6 முதல் 9-ம் வகுப்பு வரை ஆண்டு இறுதித்தேர்வு மே 5-ந்தேதி தொடங்குகிறது