தேசிய செய்திகள்

மணமகன் மாலை போடும் மணமேடையில் இருந்து திடீர் என கீழே இறங்கி ஓடிய புதுப்பெண் + "||" + just before the marriage the bride ran out of the hall

மணமகன் மாலை போடும் மணமேடையில் இருந்து திடீர் என கீழே இறங்கி ஓடிய புதுப்பெண்