இத்தாலி பிரதமருக்கு கொரோனா: விரைவில் குணமடைய பிரதமர் மோடி டுவீட் + "||" + I wish my dear friend Prime Minister Mario Draghi of Italy a speedy recovery from COVID-19 - modi

