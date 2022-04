சிறப்புக் கட்டுரைகள்

நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் கொரோனா பாதிப்பு! 4-வது அலை வருமா? ஐ.சி.எம்.ஆர் விஞ்ஞானி விளக்கம் + "||" + op scientist believes surge in COVID-19 cases will not lead to fourth wave

நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் கொரோனா பாதிப்பு! 4-வது அலை வருமா? ஐ.சி.எம்.ஆர் விஞ்ஞானி விளக்கம்