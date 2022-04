கிரிக்கெட்

டெல்லி அணி அசத்தல் பந்துவீச்சு : 115 ரன்களில் சுருண்டது பஞ்சாப் அணி + "||" + Punjab ALL OUT for 115 Runs against Delhi Capitals

