உலக செய்திகள்

நீண்ட போராட்டத்திற்கு பின் மரியுபோல் நகர் ரஷியாவின் முழு கட்டுப்பாடுக்கு வந்தது + "||" + Russian President Putin says getting control over Ukraine's Mariupol is a success.

நீண்ட போராட்டத்திற்கு பின் மரியுபோல் நகர் ரஷியாவின் முழு கட்டுப்பாடுக்கு வந்தது