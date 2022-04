மாநில செய்திகள்

மகளிருக்கான கட்டணமில்லா பயணத்திட்டத்தின் மூலம் இதுவரை 91.85 கோடி பயணங்கள்..! + "||" + 91.85 crore trips so far through free travel scheme for women ..!

