"எனக்கு முன் நீங்கள் ஓய்வு பெற்றதை நம்ப முடியவில்லை" : பொல்லார்ட் குறித்து கிறிஸ் கெயில் கருத்து

மும்பை,

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் அதிரடி ஆல்ரவுண்டர் பொல்லார்ட். இவர் சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக நேற்று அறிவித்தார். 34 வயதான இவர் 20 ஓவர் போட்டிகளில் மகத்தான வீரராக விளங்கி வருகிறார். ஐபிஎல் போட்டியில் பல ஆண்டுகளாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் விளையாடி வருவதால் இந்திய ரசிகர்களுக்கும் பிடித்த வீரராக உள்ளார்.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் மற்றும் மும்பை அணிக்காக பல போட்டிகளில் வெற்றியை தேடித்தந்துள்ளார். இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில் அணியின் பேட்டிங் மட்டுமின்றி பந்துவீச்சில் பதற்றமில்லாமல் கலக்குபவர்.

இந்த நிலையில் தற்போது இவரின் ஓய்வு முடிவு குறித்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் மற்றொரு அதிரடி ஜாம்பவான் கிறிஸ் கெயில் கருத்து தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் தனது டுவிட்டர் பதிவில், " எனக்கு முன் நீங்கள் ஓய்வு பெற்றீர்கள் என்பதை நம்ப முடியவில்லை. உங்களுடைய சர்வதேச கிரிக்கெட் பயணத்திற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். உங்களுடன் சேர்ந்து விளையாடியதில் மகிழ்ச்சி. உங்கள் வாழ்க்கையின் அடுத்த அத்தியாயத்திற்கு வாழ்த்துக்கள் " என பதிவிட்டுள்ளார்.

Can’t believe you retired before me @KieronPollard55 😄 Anyway-Congratulations on your international career…it was great playing alongside you. Happy Retirement…All the best in your next chapter @KieronPollard55#Respect✊🏿 👊🏿