உலக செய்திகள்

உக்ரைனுக்கு இன்னும் சில தினங்களில் கனரக ஆயுதங்கள் வழங்கப்படும் - ஜெர்மனி தகவல் + "||" + Germany to supply Ukraine with a new batch of heavy weapons "in the next few days",

உக்ரைனுக்கு இன்னும் சில தினங்களில் கனரக ஆயுதங்கள் வழங்கப்படும் - ஜெர்மனி தகவல்