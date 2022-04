பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீருக்கு அமெரிக்க பிரதிநிதி வருகை - இந்தியா கடும் கண்டனம்

அமெரிக்க நாடாளுமன்ற பிரதிநிதியான இல்ஹான் உமர், பாகிஸ்தானுக்கு பயணம் செய்து வருகிறார். அங்கு அவர் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானை சந்தித்தார். மேலும் அவர் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரின் ஒரு பகுதியையும் பார்வையிட்டார்.

இதுகுறித்து வெளியுறவு செய்தித் தொடர்பாளர் கூறியதாவது, “பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீருக்கு அமெரிக்கப் பிரதிநிதியின் பயணம், இந்தியாவின் பிராந்திய ஒருமைப்பாடு மற்றும் இறையாண்மைக்கு எதிரானது. இல்ஹான் ஒமர் கடைப்பிடிக்கும் அரசியல், ஒரு குறுகிய மனம் கொண்ட பார்வையாகும்.

தற்போது பாகிஸ்தானால் சட்டவிரோதமாக ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்திய யூனியன் பிரதேசமான ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரின் ஒரு பகுதிக்கு அவர் சென்றிருப்பதை நாங்கள் கண்டிக்கிறோம்.

She visited a part of J&K currently illegally occupied by Pak. If such a politician wishes to practice her narrow-minded politics at home that may be her business,but violating our territorial integrity in its pursuit makes this ours. Condemnable: MEA on Congresswoman Ilhan Omar pic.twitter.com/NEUgyJmb3C