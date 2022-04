மாநில செய்திகள்

ஆண்டுக்கு 6 கிராம சபை கூட்டங்கள் நடத்தப்படும் - சட்டசபையில் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு + "||" + 6 village council meetings are held annually - MK Stalin's announcement in the assembly

ஆண்டுக்கு 6 கிராம சபை கூட்டங்கள் நடத்தப்படும் - சட்டசபையில் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு