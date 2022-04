கிரிக்கெட்

சோதனை மேல் சோதனை- பெங்களூரு அணியின் மோசமான சாதனையை முறியடித்தது மும்பை அணி + "||" + Seven matches, seven defeats Mumbai Indians create dubious record for worst-ever start in IPL

சோதனை மேல் சோதனை- பெங்களூரு அணியின் மோசமான சாதனையை முறியடித்தது மும்பை அணி