தேசிய செய்திகள்

சீன பிரதமருடன் மகிந்த ராஜபக்சே தொலைபேசியில் பேச்சு- சீனா உதவ உறுதி அளித்ததாக தகவல் + "||" + China to help Sri Lanka to meet crucial needs of people: PM Rajapaksa

சீன பிரதமருடன் மகிந்த ராஜபக்சே தொலைபேசியில் பேச்சு- சீனா உதவ உறுதி அளித்ததாக தகவல்