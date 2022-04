தேசிய செய்திகள்

இந்திய மாணவர்கள் பாகிஸ்தானில் மேற்படிப்பு படிக்க வேண்டாம்: யூஜிசி எச்சரிக்கை + "||" + The University Grant Commission (UGC) and All India Council of Technical Education (AICTE) have advised students not to pursue any higher study courses or degrees from Pakistan, as the degree will not be valid in India.

