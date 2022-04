சினிமா செய்திகள்

சிவாஜி, ரஜினி, கமல் பிரபலங்களுடன் நடித்த நடிகர் சக்ரவர்த்தி காலமானார் + "||" + Actor Chakravarthy Passes away at the age of 62

சிவாஜி, ரஜினி, கமல் பிரபலங்களுடன் நடித்த நடிகர் சக்ரவர்த்தி காலமானார்