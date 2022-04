கிரிக்கெட்

கொல்கத்தாவுக்கு எதிரான போட்டியில் குஜராத் 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 156 ரன்கள் சேர்ப்பு + "||" + Gujarat Titans Scores 156 Runs with the Lose of 9 Wickets against Kolkata Knight Riders

கொல்கத்தாவுக்கு எதிரான போட்டியில் குஜராத் 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 156 ரன்கள் சேர்ப்பு