மாநில செய்திகள்

திண்டிவனம்: சாலையில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த மின்சார ஸ்கூட்டர் திடீரென தீ பிடித்து எரிந்தால் பரபரப்பு...! + "||" + Tindivanam: If an electric scooter parked on the road suddenly catches fire

திண்டிவனம்: சாலையில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த மின்சார ஸ்கூட்டர் திடீரென தீ பிடித்து எரிந்தால் பரபரப்பு...!