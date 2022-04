உலக செய்திகள்

அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் ஏப்ரல் 24-ம் தேதி உக்ரைன் பயணம்..!! + "||" + Zelenskiy Says U.S. Secretaries Of State, Defense To Visit Kyiv

