மும்பையில் பதற்றம்: போலீசார் முன்னிலையில் பா.ஜ.க தலைவர் தாக்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு!

மும்பை,

மும்பையில் நேற்றிரவு போலீஸ் நிலையத்தில் போலீசார் முன்னிலையில் பாஜக தலைவர் கிரித் சோமையா சிவசேனா கட்சியினரால் தாக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

பாஜக தலைவர் கிரித் சோமையா தான் தாக்கப்பட்டதாக குற்றம் சாட்டினார். ஏறக்குறைய 100 சேனா தொண்டர்கள் அவரைத் தாக்கினர் எனவும் அவர்கள் தன்னைக் கொல்ல விரும்பினர் என்றும் கூறினார். போலீசார் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்றார். ஆனால், அவரது புகார் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது என்று போலீஸ் தர்ப்பில் கூறப்பட்டது.

இந்த தாக்குதல் சம்பவம் குறித்து கிரித் சோமையா வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது,

“நான் அதிர்ச்சியடைந்தேன், 50 காவலர்கள் முன்னிலையில், கர் காவல் நிலைய வளாகத்தில், சிவசேனாவின் 100 தொண்டர்கள் என்னை கற்களால் தாக்கினர், அவர்கள் என்னைக் கொல்ல விரும்பினர்.

இத்தனை மாபியா சேனா கட்சியின் ரவுடிகள் காவல்நிலையத்தில் கூடுவதற்கு போலீஸ் அனுமதித்தது எப்படி? போலீஸ் கமிஷனர் என்ன செய்கிறார்? உத்தவ் தாக்கரேவின் ரவுடிகள் என்னை கொல்ல முயற்சிப்பது இது 3வது முறையாகும்” என்று ஆவேசமாக கூறினார்.

#WATCH | BJP leader Kirit Somaiya tweets, "Police let goons of CM Uddhava Thackeray assemble at Khar PS. When I got out, goons started stone pelting & broke my car's window, I got hurt as well. This matter is under police supervision."



(Video Source: Kirit Somaiya's Twitter)