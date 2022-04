உலக செய்திகள்

நைஜீரியாவில் எண்ணெய் ஆலையில் பயங்கர தீ விபத்து: பலி எண்ணிக்கை 100 ஆக உயர்வு + "||" + Nigeria: Massive Explosion In Oil Refinery Kills Over 50 People, Several Others Injured

நைஜீரியாவில் எண்ணெய் ஆலையில் பயங்கர தீ விபத்து: பலி எண்ணிக்கை 100 ஆக உயர்வு