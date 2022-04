மாநில செய்திகள்

ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சை பெற்றுவரும் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் மார்க்ரெட் தெரசாவை சந்தித்து நலம் விசாரித்தார் டிஜிபி + "||" + DGP visits Sub-Inspector Margaret Theresa, who is receiving treatment at the hospital

ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சை பெற்றுவரும் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் மார்க்ரெட் தெரசாவை சந்தித்து நலம் விசாரித்தார் டிஜிபி