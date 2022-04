தேசிய செய்திகள்

மக்களிடையே உட்பூசலைப் ஏற்படுத்த சதி நடக்கிறது - சரத் பவார் குற்றச்சாட்டு + "||" + There is a conspiracy to propagate infight among people NCP chief Sharad Pawar

