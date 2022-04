மாநில செய்திகள்

20 மணி நேரம் மக்களுக்காகவே ஓடி ஓடி உழைக்கிறார் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் - அமைச்சர் பேச்சு + "||" + chief Minister MK Stalin is running and working for the people

20 மணி நேரம் மக்களுக்காகவே ஓடி ஓடி உழைக்கிறார் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் - அமைச்சர் பேச்சு