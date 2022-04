மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் இருமொழிகொள்கை மட்டுமே செயல்படுத்தப்படும் - பள்ளி கல்வித்துறை + "||" + Only bilingual policy will be implemented in Tamil Nadu - School Education

தமிழகத்தில் இருமொழிகொள்கை மட்டுமே செயல்படுத்தப்படும் - பள்ளி கல்வித்துறை