தேசிய செய்திகள்

டெல்லி போன்ற நகரை கூட உங்களால் கையாள முடியவில்லை: அமித்ஷா மீது சரத்பவார் பாய்ச்சல் + "||" + Gap between communities widened since 2014, need to uproot communal forces:​​ NCP chief Sharad Pawar

டெல்லி போன்ற நகரை கூட உங்களால் கையாள முடியவில்லை: அமித்ஷா மீது சரத்பவார் பாய்ச்சல்