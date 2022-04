தேசிய செய்திகள்

டெல்லி போன்ற நகரை கூட அமித்ஷாவால் கையாள முடியவில்லை - சரத்பவார் குற்றச்சாட்டு + "||" + Even a city like Delhi could not be handled by Amit Shah - Sarabjit accused

டெல்லி போன்ற நகரை கூட அமித்ஷாவால் கையாள முடியவில்லை - சரத்பவார் குற்றச்சாட்டு