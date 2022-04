தேசிய செய்திகள்

வருகிற 27-ந் தேதி கர்நாடகத்தில் கொரோனா பரவல் குறித்து புதிய வழிகாட்டுதல் வெளியிடப்படும் - முதல்-மந்திரி பசவராஜ் பொம்மை + "||" + New guidelines on corona spread in Karnataka will be released on the 27th - First Minister Basavaraj Bommai

