டென்னிஸ்

லாரஸ் உலக திருப்புமுனை விருதை வென்றார் எம்மா ரடுகானு- நீரஜ் சோப்ராவுக்கு ஏமாற்றம் + "||" + Emma Raducanu wins the Laureus World Breakthrough award after her fairytale US Open triumph

லாரஸ் உலக திருப்புமுனை விருதை வென்றார் எம்மா ரடுகானு- நீரஜ் சோப்ராவுக்கு ஏமாற்றம்