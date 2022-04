உலக செய்திகள்

இந்திய மாணவர்கள் பாகிஸ்தானில் படிக்க தடை: பாக்.வெளியுறவு அமைச்சகம் அதிருப்தி + "||" + Pak FO deplores India's advisory to its students against enrolling themselves in Pakistani institutes

இந்திய மாணவர்கள் பாகிஸ்தானில் படிக்க தடை: பாக்.வெளியுறவு அமைச்சகம் அதிருப்தி