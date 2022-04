தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் தேசிய கட்சி என்று எந்த கட்சியும் இல்லை; தெலுங்கானா மந்திரி பரபரப்பு பேச்சு + "||" + There is no party in India called the National Party; Telangana minister's sensational speech

இந்தியாவில் தேசிய கட்சி என்று எந்த கட்சியும் இல்லை; தெலுங்கானா மந்திரி பரபரப்பு பேச்சு