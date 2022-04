உலக செய்திகள்

சீனாவில் வேகமெடுக்கும் கொரோனா: பீஜிங் நகரில் ஊரடங்கு போடப்படுமா..? + "||" + Covid accelerating in China: Will there be a curfew in Beijing?

சீனாவில் வேகமெடுக்கும் கொரோனா: பீஜிங் நகரில் ஊரடங்கு போடப்படுமா..?