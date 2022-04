தேசிய செய்திகள்

திருப்பதியில் மாற்றுத்திறனாளிகள், மூத்த குடிமக்களுக்கு சிறப்பு தரிசன டிக்கெட் இன்றுமுதல் விநியோகம்! + "||" + Tirumala temple special tickets for differently abled pilgrims to be sold today.

திருப்பதியில் மாற்றுத்திறனாளிகள், மூத்த குடிமக்களுக்கு சிறப்பு தரிசன டிக்கெட் இன்றுமுதல் விநியோகம்!