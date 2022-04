மாநில செய்திகள்

திருப்பூரில் பரிதாபம்: காதலுக்கு பெற்றோர் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் 10-ம் வகுப்பு மாணவியுடன் வாலிபர் கிணற்றில் குதித்து தற்கொலை + "||" + Adolescent commits suicide with student over parental opposition to love

திருப்பூரில் பரிதாபம்: காதலுக்கு பெற்றோர் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் 10-ம் வகுப்பு மாணவியுடன் வாலிபர் கிணற்றில் குதித்து தற்கொலை